Може бути "wow-ефект", або трохи довше - Кім про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що рішення про контрнаступ та його стратегію ухвалює вище керівництво України. Це залежить від ситуації на фронті.

При цьому Кім припустив, що під час контрнаступу українських захисників на Херсонщині може бути або "wow-ефект", або "трохи довше".

Про це очільник Миколаївської ОВА розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це питання, яке ви задаєте, пов'язане з тим, що всі - абсолютно всі, і я чи не перший - хочемо звільнити наші території України. І тому увага прикута до цього питання. Але рішення, яке приймає вище керівництво щодо дій - воно щодня може змінюватись, залежно від оперативної ситуації на фронті. Тому про це казати чи планувати немає ніякого сенсу", - пояснив він.

Кім наголосив, що для українського керівництва важливе кожне життя. Тому контрнаступ може відбуватися по-різному, залежно від ситуації.

"Може бути "wow-ефект", може бути трохи довше, це стосується і людей. Ми ж не окупанти російські, які не рахують в передньому окопі "ордлошників" своїх. У нас кожна людина - це людина, яку ми дуже не хочемо втратити. Тому ці плани та прогнози змінюються щодня, це відповідальність Генштабу, тому я не можу і не буду про це казати", - додав очільник регіону.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що 1 вересня в результаті удару по російському плацдарму на правому березі Херсонщини тільки з одного місця вивезли три КамАЗи загиблих окупантів у бік РФ.

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