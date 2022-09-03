Ход войны переломят хорошие самолеты НАТО – военный эксперт

Когда Украина получит высокоточную авиацию от партнеров, тогда можно говорить о начале перемен на войне.

По-настоящему ход войны сможет переломить хорошая авиация НАТО. Вместе с тем уже в октябре-ноябре полноценно заработает ленд-лиз и Украина начнет получать еще большее вооружение, что повлияет на ситуацию на фронте.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

"На мой взгляд, по-настоящему ход войны сможет переломить хорошая натовская авиация, я являюсь огромным поклонником американских машин, таких как F-16, F-15. 100 миллионов долларов Конгресс США выделил еще в июне этого года на подготовку украинских пилотов. Нет нет малейшего сомнения, что каждый доллар будет исключительно использован правильно для этой цели. Ленд-лиз должен полноценно заработать где-то в конце октября начало ноября, потому что в Америке начнется новый финансовый год. Кстати, очень хорошая новость, Байден запросил у Конгресса США еще дополнительных 11 млрд долларов на поддержку Украины, это очень огромная сумма. Вот когда такие авиационные комплексы появятся в Украине со всем соответствующим качественным вооружением. Напоминаю, эти линейки могут нести ряд высокоточных бомб, крылатых ракет, противотанковых средств. Вот тогда мы можем сказать, что ход войны начинает переламываться", — отметил он.

Однако, по словам военного эксперта, не следует рассчитывать, что война закончится уже завтра.

"Понимая, насколько высоки ставки в этой геополитической игре, давайте не будем очаровывать себя совершенно не мудрыми иллюзиями, что война может закончиться завтра", — резюмировал Черник.

Напомним, президент США Джо Байден вскоре запросит у Конгресса экстренное финансирование в размере 11,7 млрд дол. для военной и бюджетной помощи.

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