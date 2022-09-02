"Челсі" перед трансферним дедлайном підписав зіркового форварда "Барселони"

Лондонський "Челсі" перед самим закриттям літнього трансферного вікна оформив перехід нападника каталонської "Барселони" П'єра-Емеріка Обамеянга.
Габонський форвард підписав з "Челсі" контракт на два сезони - до червня 2024 року.
Про це повідомляється на офіційному сайті лондонського клубу.
За трансфер 33-річного футболіста "пенсіонери" заплатили 12 млн євро. У новій команді нападник виступатиме під дев'ятим ігровим номером.
Welcome to Chelsea, Auba! #AubameyangIsChelsea— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2022
Зазначимо, що Обамеянг уже має досвід гри за лондонський клуб - від 2018-го до січня 2022 року він захищав кольори "Арсенала". Потім габонець на правах вільного агента перейшов до "Барселони", за яку минулого сезону забив 13 голів у 23 матчах.
Після 5 турів "Челсі" з 7 очками посідає лише 10-ту сходинку в таблиці АПЛ. Наступний поєдинок національного чемпіонату команда Томаса Тухеля проведе в суботу, 3 вересня, проти "Вест Гема" на "Стемфорд Бридж".
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