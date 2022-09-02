"Челси" перед трансферным дедлайном подписал звездного форварда "Барселоны"

Габонский форвард подписал с "Челси" контракт на два сезона - до июня 2024 года.

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

За трансфер 33-летнего футболиста "пенсионеры" заплатили 12 млн евро. В новой команде нападающий будет выступать под девятым игровым номером.

Отметим, что Обамеянг уже имеет опыт игры за лондонский клуб - с 2018-го по январь 2022 года он защищал цвета "Арсенала". Затем габонец на правах свободного агента перешел в "Барселону", за которую в прошлом сезоне забил 13 голов в 23 матчах.

После 5 туров "Челси" с 7 очками занимает лишь 10-ю строчку в таблице АПЛ. Следующий поединок национального чемпионата команда Томаса Тухеля проведет в субботу, 3 сентября, против "Вест Хэма" на "Стэмфорд Бридж".

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