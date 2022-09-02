"Манчестер Юнайтед" после дикого провала в начале сезона одержал третью подряд победу в АПЛ: видео

Команда Эрика Тен Хаага в рамках заключительного поединка 5-го тура Чемпионата Англии одолела на выезде "Лестер Сити" со счетом 1:0.

Отметим, что главная звезда "манкунианцев" Криштиану Роналду снова оказался на скамье для запасных. 37-летний португальский форвард только раз начинал матч в новом сезоне АПЛ в стартовом составе "красных дьяволов".

Что касается результата, то победу гостям принес точный удар Джейдона Санчо, который был оформлен на 23-й минуте противостояния. Интересно, что в целом по статистике "Манчестер Юнайтед" не имел ощутимого преимущества, однако все же класс сказался.

Что касается Роналду, то он появился на поле на 68-й минуте, заменив именно Санчо.

Вашему вниманию видеообзор поединка между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед".

Таким образом, победив "лис", команда Тен Хаага набрала девять очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице АПЛ. Для "манкунианцев" это уже третья победа подряд. После двух поражений на старте внутреннего первенства от "Брайтона" (1:2) и "Брентфорда" (0:4), манчестерский коллектив сумел одержать победу в дерби над "Ливерпулем" (2:1) и "Саутгемптоном" (1:0).

Что касается "Лестера", то они остались с одним баллом на последней, 20-й позиции.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет лидера АПЛ "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко. "Лестер", в свою очередь, отправится в гости к "Брайтону". Обе встречи состоятся в воскресенье, 4 сентября.

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