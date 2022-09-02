Анна Трінчер і Олександр Волошин назвали дату весілля

Омріяне "Так" своєму нареченому Олександру Волошину співачка Анна Трінчер сказала ще в листопаді минулого року. Однак через війну в Україні парі довелося скасувати підготовку до масштабного свята.

Але після довгих роздумів Анна та Олександр все ж вирішили офіційно стати чоловіком і дружиною. На сторінці Волошина в Instagram пара повідомила радісні новини своїм шанувальникам.

"У нас буде розпис! 24 вересня!" - розповіли щасливі закохані.

У сторіз Трінчер додала, що пишного весілля не буде, адже зараз це не на часі. Пара планує скромну церемонію в колі друзів та близьких.

"Ми не називаємо це весіллям, це саме розпис. Не буде дуже багато гостей, ми не будемо тусити, веселитися. Це буде наше свято, маленьке, але воно буде! Відкладати вже немає сил, немає бажання, хочеться просто тут і зараз, бо завтра може не бути! Час нам показав, що треба не нехтувати цим", - розповіла Анна.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер та Олександр Волошин анонсували спільний трек та натрапили на критику з боку шанувальників.

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