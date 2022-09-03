"Эвертон" с Миколенко отобрал очки у "Ливерпуля" в мерсисайдском дерби

В матче шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" на своем поле сыграл вничью с "Ливерпулем".

Поединок на "Гудисон Парк" завершился без голов - 0:0 .

В первом тайме обе команды были близки к тому, чтобы открыть счет. Сначала полузащитник "ирисок" Том Дэвис попал в штангу. А потом отличный шанс упустили "красные" - в течение одной атаки мяч попал в перекладину и штангу после ударов Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса соответственно.

На 69-й минуте подопечные Фрэнка Лэмпарда могли вырвать победу. Конор Коуди отправил мяч в сетку ворот "Ливерпуля", но гол был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

Отметим, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

"Ливерпуль" с 9 очками занимает пятое место в таблице АПЛ. "Эвертон" с 4 баллами расположился на 14-й строчке в чемпионате.

В следующем туре команда Юргена Клоппа 10 сентября на "Энфилде" примет "Вулверхэмптон", а "ириски" на следующий день на выезде сыграют с "Арсеналом".

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