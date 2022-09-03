Для посилення репресій до Маріуполя привезли нових "кадирівців"

Окупаційна адміністрація Маріуполя посилює "фільтраційні" заходи і задля цього до окупованого міста загарбники завезли нові групи "кадирівців". Очікується збільшення рівня репресій проти мирних жителів.

На сьогодні в Маріуполі відбувається великий рух військової техніки у напрямку Запорізької області.

Про це радник мера Петро Андрющенко розповів "24 каналу".

"У Маріуполі очікується посилення "фільтраційних" заходів. Наш спротив повідомляв, що близько восьмої вечора два автобуси нових "кадирівців" висадили у районі парку Гурова, що у Кальміуському районі Маріуполя. До того їх не було", – повідомив радник міського голови.

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Водночас він додав, що місцевому українському підпіллю у не звикати до таких планів російських окупантів.

"Ми постійно у стані очікування і розуміємо, що і як вони роблять. Тому робимо все дуже обережно й бережемо людей в першу чергу. І в принципі, у Маріуполі щось посилювати – я не знаю, куди вже далі можна", – сказав Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти посеред зруйнованого кварталу почали відбудовувати дитячий садочок.

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