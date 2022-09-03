Для усиления репрессий в Мариуполь привезли новых "кадыровцев"

Оккупационная администрация Мариуполя усиливает "фильтрационные" меры и для этого в оккупированный город захватчики завезли новые группы "кадыровцев". Ожидается увеличение уровня репрессий против мирных жителей.

На сегодняшний день в Мариуполе происходит большое движение военной техники в направлении Запорожской области.

Об этом советник мэра Петр Андрющенко рассказал "24 каналу".

"В Мариуполе ожидается усиление "фильтрационных" мер. Наше сопротивление сообщало, что около восьми вечера два автобуса новых "кадыровцев" высадили в районе парка Гурова, что в Кальмиусском районе Мариуполя. До этого их не было", — сообщил советник городского головы.

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В то же время он добавил, что местному украинскому подполью не привыкать к таким планам российских оккупантов.

"Мы постоянно в состоянии ожидания и понимаем, что и как они делают. Поэтому делаем все очень осторожно и бережем людей в первую очередь. И в принципе, в Мариуполе что-то усиливать – я не знаю, куда уж дальше можно", – сказал Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе оккупанты посреди разрушенного квартала начали отстраивать детский сад.

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