Фокус-покус и пиар: почему Кадыров хочет бежать из Чечни в Кремль

По словам эксперта Жданова, у Кадырова, очевидно, дела не совсем хорошие в Грозном.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров пиарится, чтобы убежать из Чечни и занять кресло в Кремле.

Военный эксперт Олег Жданов в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным назвал дальнейшие шаги главы Чечни.

"У Кадырова, очевидно, дела не совсем хорошие в Грозном. Потому что он очень пиарится. Эти его популистические заявления – стремление найти свое место под солнцем где-то между башнями Кремля. Он же все время заявлял, что является бойцом Путина и выполнит его будь- какой приказ. Думаю, что этими заверениями "я всех буду побеждат", он пытается перепрыгнуть куда-нибудь в Москву", — сказал Жданов

В то же время Фейгин отметил, что если сейчас исчезнет Путин, то всю вину за войну в Украине "повесят" именно на Кадырова.

"Поэтому выход для него — сделать "фокус-покус" и устроить фейковую гибель на войне, а самому где-нибудь спрятаться", — добавил Жданов.

Фейгин сообщил, что подразделения Кадырова перебросили на правый берег Днепра на юге Украины. Они выполняют полицейскую функцию и следят, чтобы другие оккупанты не убегали.

"Так и в этом заключается принцип работы Росгвардии. Это же не пехота, которая будет сидеть в окопах. "Кадыровцы" же понятия не имеют, как вести бои. Они могут разгонять демонстрации, делать облавы, зачистки, ловить "отказников", ради чего, очевидно, их туда и перебросили", – ответил Жданов.

Ранее Олег Жданов заявил, что оцепление Путина хочет "пустить Кадырова в забвение", чтобы о нем никто даже не упоминал.

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