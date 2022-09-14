Гроб королевы Елизаветы II прибыл в Букингемский дворец: фото

Тысячи людей собрались на улицах Лондона, чтобы проститься с британской королевой.

Вечером во вторник, 13 сентября, гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставили из Шотландии, где она скончалась, в Букингемский дворец в Лондоне.

Об этом сообщает Sky News.

Огромные толпы выстроились на улицах британской столицы, чтобы наблюдать, как гроб королевы завершает свое путешествие из Эдинбурга в Букингемский дворец.

Самолет, которым ее доставили, приземлился на авиабазе ВВС Британии на северо-западе Лондона. Встречала его премьер-министр Лиз Трасс.

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После приземления самолета гроб поместили в катафалк, поверх гроба был наброшен Королевский штандарт.

Во время движения траурного кортежа по улицам Лондона некоторые люди, стоявшие по обе стороны, бросали цветы в черный катафалк в знак уважения к королеве, гроб которой был освещен внутри. Катафалк был спроектирован таким образом, чтобы люди могли видеть гроб королевы, когда машина передвигалась по Лондону.

Три полицейских мотоцикла плотно шли впереди кортежа, мигая синими фарами.

Во дворце прибытия катафалка ждали дети и внуки королевы.

Гроб королевы в течение ночи будет находиться во дворце. В среду он будет перенесен в Вестминстер-холл. К утру понедельника, 19 сентября, сотни тысяч людей смогут увидеть гроб королевы и отдать ей почет.

Напомним, ранее Букингемский дворец подтвердил, что государственные похороны королевы Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве и в понедельник, 19 сентября, в 11:00 по восточному времени.

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