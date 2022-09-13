Намагаються перегрупувати війська: в Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах окупувати всю Донецьку область.

Росіяни на Донеччині зосередили зусилля на спробах утримати тимчасово захоплені території області.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, росіяни зосередили зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках.

“Російські окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних людях та об’єктах не військової інфраструктури.

Від російських авіаційних і ракетних ударів, вогню з ворожих РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Протягом доби ворог завдав два ракетних, вісім авіаційних ударів та провів 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

“Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка. Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Також, підтверджено знищення 11 вересня поточного року складів з боєприпасами противника в районі міста Херсон”, - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що українські спецпризначенці з ПТРК філігранним пострілом знищили ворожу БМП.

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