Названо український аеропорт, який може першим відновити польоти

Про це повідомив на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці цього тижня у Києві, міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки. Міністр наголосив, що основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден — безпека, а не технічні питання.

Українське небо закрите для польотів цивільних літаків від 24 лютого 2022 року. Наприкінці липня Закарпатська обласна рада заявила про виділення 26 млн гривень на роботи в аеропорту "Ужгороді", планувалося запустити пасажирське сполучення через 1-2 місяці. Проте незабаром голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що аеропорт найближчим часом не відновить роботу через неготовність самого летовища та відсутність необхідних документів.

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