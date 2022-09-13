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Названо український аеропорт, який може першим відновити польоти

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Названо український аеропорт, який може першим відновити польоти

Аеропорт, який може відновити польоти

Мінінфраструктури розглядає Львівський аеропорт як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки

Про це повідомив на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці цього тижня у Києві, міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки. Міністр наголосив, що основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден — безпека, а не технічні питання.

Українське небо закрите для польотів цивільних літаків від 24 лютого 2022 року. Наприкінці липня Закарпатська обласна рада заявила про виділення 26 млн гривень на роботи в аеропорту "Ужгороді", планувалося запустити пасажирське сполучення через 1-2 місяці. Проте незабаром голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що аеропорт найближчим часом не відновить роботу через неготовність самого летовища та відсутність необхідних документів.

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Дата публікації
Перегляди
4649
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