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Назван украинский аэропорт, который может первым возобновить полеты

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Назван украинский аэропорт, который может первым возобновить полеты

Аэропорт, который может возобновить полеты

Мининфраструктуры рассматривает Львовский аэропорт как первый для возобновления работы при наличии гарантий безопасности

Об этом сообщил на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), проведенной Фондом Виктора Пинчука в конце этой недели в Киеве, министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, для возобновления работы аэропортов в Украине необходимо до двух недель, однако практически это можно сделать только при гарантированной безопасности. Министр подчеркнул, что основное препятствие для возобновления полетов гражданских судов – безопасность, а не технические вопросы.

Украинское небо закрыто для полетов гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года. В конце июля Закарпатский областной совет заявил о выделении 26 млн гривен на работы в аэропорту "Ужгороде", планировалось запустить пассажирское сообщение через 1-2 месяца. Однако вскоре глава Закарпатской ОВА Виктор Никита заявил, что аэропорт в ближайшее время не возобновит работу из-за неготовности самого аэропорта и отсутствия необходимых документов.

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Дата публикации
Просмотры
3144
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