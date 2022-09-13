Назван украинский аэропорт, который может первым возобновить полеты

Об этом сообщил на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), проведенной Фондом Виктора Пинчука в конце этой недели в Киеве, министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, для возобновления работы аэропортов в Украине необходимо до двух недель, однако практически это можно сделать только при гарантированной безопасности. Министр подчеркнул, что основное препятствие для возобновления полетов гражданских судов – безопасность, а не технические вопросы.

Украинское небо закрыто для полетов гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года. В конце июля Закарпатский областной совет заявил о выделении 26 млн гривен на работы в аэропорту "Ужгороде", планировалось запустить пассажирское сообщение через 1-2 месяца. Однако вскоре глава Закарпатской ОВА Виктор Никита заявил, что аэропорт в ближайшее время не возобновит работу из-за неготовности самого аэропорта и отсутствия необходимых документов.

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