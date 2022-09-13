Українські спецпризначенці з ПТРК філігранним пострілом знищили ворожу БМП (відео)

На Херсонщині українські військові прицільним пострілом з ПТРК знищили ворожу БМП.
Українські спецпризначенці з ПТРК знищили ворожу БМП. Постріл військові здійснили з дистанції майже в п’ять кілометрів.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
“Тиснемо російських окупантів не тільки на східному фронті, а й на Херсонщині. Тактична група співробітників ЦСО “А” СБУ снайперським пострілом з ПТРК на дистанції 4,7 км знищила ворожу БМП. Незабаром покажемо нові відео з півдня. Йдемо далі. Звільняємо нашу землю”, - розповіли в пресслужбі СБУ.
Нагадаємо, що в Балаклії поліція завершує процес ексгумації двох тіл українців, які загинули від рук окупантів.
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