Українські спецпризначенці з ПТРК філігранним пострілом знищили ворожу БМП (відео)

На Херсонщині українські військові прицільним пострілом з ПТРК знищили ворожу БМП.

Українські спецпризначенці з ПТРК знищили ворожу БМП. Постріл військові здійснили з дистанції майже в п’ять кілометрів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

“Тиснемо російських окупантів не тільки на східному фронті, а й на Херсонщині. Тактична група співробітників ЦСО “А” СБУ снайперським пострілом з ПТРК на дистанції 4,7 км знищила ворожу БМП. Незабаром покажемо нові відео з півдня. Йдемо далі. Звільняємо нашу землю”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що в Балаклії поліція завершує процес ексгумації двох тіл українців, які загинули від рук окупантів.

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