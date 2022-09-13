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ЗСУ звільнили від окупантів ще три населені пункти, що на держкордоні з РФ - 247 окремий батальйон

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ЗСУ звільнили від окупантів ще три населені пункти, що на держкордоні з РФ - 247 окремий батальйон

ФОТО: скрин з відео

Збройні сили України деокупували ще три населені пункти на Харківщині, які розташовані біля російського кордону. Це - Липці, Глибоке та Стрілеча.

У звільнених від росіян населених пунктах ЗСУ підняли державний прапор України.

Про це повідомляє 247-й окремий батальйон 127-ї окремої бригади в Telegram.

247-й окремий батальйон 127-ї окремої бригади в ході успішної наступальної операції звільнив населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча. Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Ніякого "руского міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села" - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, офіційної інформації щодо звільнених населених пунктів від Генерального штабу наразі немає.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на 13 вересня армія України звільнила від окупаційних військ вже 3800 квадратних кілометрів території Харківщини. Втім, операція в регіоні досі триває.

Блискавичний контрнаступ: за останню добу ЗСУ звільнили ще 20 населених пунктів

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1347
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