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Коли постане питання перенесення війни на територію РФ: Жданов дав відповідь

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Коли постане питання перенесення війни на територію РФ: Жданов дав відповідь

Фото: Associated Press

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що питання перенесення бойових дій на територію Росії постане.

Це станеться, коли українська армія вийде на держкордони 1991 року.  

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Це питання постане, коли ми вийдемо на кордони 1991 року. От тоді постане це питання", - коротко відповів експерт. 

Також Жданов розповів, як розвиватиметься ситуація на Харківщині після повного звільнення регіону від злочинців РФ. За його словами, російська армія буде обстрілювати Харківську область, як це зараз робить із Чернігівською та Сумською областями. 

"Ситуація, на мій погляд, розвиватиметься точно так, як сьогодні у Чернігівській та Сумській областях, коли вони нас періодично обстрілюють для того, щоб не дозволити нам зняти війська з нашого кордону. А кордон ми будемо перетворювати на укррайон, будемо будувати лінію оборони, щоб не допустити повторних вторгнень з боку РФ", - зауважив він.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, уоли і за яких умов розпочнеться контрнаступ на Донбас.

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Дата публікації
Перегляди
3258
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