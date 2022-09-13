Категорія
Здоров’я
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Швеція подарує Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech

Дата публікації
Перегляди
139
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Швеція подарує Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech

Фото: Pexels

Країна передає новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон".

Уряд Швеції ухвалив рішення доправити до України понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech.

Про це повідомила голова МЗС Швеції Анн Лінде. 

Вакцини передали на запит України, що надійшов минулого тижня.

Конкретну назву препарату не вказали. Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer - Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 - отримала "зелене світло" від європейського регулятора та Єврокомісії лише напередодні. 

"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину", - зазначило джерело.

Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.  

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
139
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація