Швеція подарує Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech

Уряд Швеції ухвалив рішення доправити до України понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech.

Про це повідомила голова МЗС Швеції Анн Лінде.

Вакцини передали на запит України, що надійшов минулого тижня.

The Swedish Government has today decided to donate more than 500 000 doses of the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine to Ukraine. Sweden’s donation is in response to a request from Ukraine last week for half a million doses. @DmytroKuleba https://t.co/JIqk2OUGyL — Ann Linde (@AnnLinde) September 13, 2022

Конкретну назву препарату не вказали. Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer - Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 - отримала "зелене світло" від європейського регулятора та Єврокомісії лише напередодні.

"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину", - зазначило джерело.

Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.

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