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Швеция подарит Украине более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

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Швеция подарит Украине более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

Фото: Pexels

Страна передает более новую версию вакцины, адаптированную к штамму "Омикрон".

Правительство Швеции приняло решение доставить в Украину более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса производителя Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

Вакцины передали по запросу Украины, поступившему на прошлой неделе.

Конкретное название препарата не указали. Вероятно, речь идет о Comirnaty Original/Omicron BA.1, поскольку последняя утвержденная адаптированная вакцина от Pfizer – Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 – получила "зеленый свет" от европейского регулятора и Еврокомиссии только накануне.

"Украина будет одной из первых стран в мире за пределами ЕС, которые получат новую адаптированную вакцину", — отметил источник.

Швеция в пропорции к численности населения за время пандемии коронавируса стала одним из крупнейших доноров вакцин для менее обеспеченных стран.

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Дата публикации
Просмотры
122
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