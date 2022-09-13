Швеция подарит Украине более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

Страна передает более новую версию вакцины, адаптированную к штамму "Омикрон".

Правительство Швеции приняло решение доставить в Украину более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса производителя Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

Вакцины передали по запросу Украины, поступившему на прошлой неделе.

Судебное правительство всегда пришло к тому, что более 500 000 дней из Пизер/BioNTech COVID-19 vaccine to Ukraine. Sweden's donation is in response to a request from Ukraine last week for half a million doses. @DmytroKuleba https://t.co/JIqk2OUGyL — Ann Linde (@AnnLinde) September 13, 2022

Конкретное название препарата не указали. Вероятно, речь идет о Comirnaty Original/Omicron BA.1, поскольку последняя утвержденная адаптированная вакцина от Pfizer – Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 – получила "зеленый свет" от европейского регулятора и Еврокомиссии только накануне.

"Украина будет одной из первых стран в мире за пределами ЕС, которые получат новую адаптированную вакцину", — отметил источник.

Швеция в пропорции к численности населения за время пандемии коронавируса стала одним из крупнейших доноров вакцин для менее обеспеченных стран.

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