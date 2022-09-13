Як приготувати автентичну українську страву - печеню зі свинини

Така страва точно сподобається всій родині завдяки яскраво вираженому смаку. Як приготувати автентичну печеню зі свинини - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Олена Брайченко, засновниця проєкту Їzhakultura, поділилася з українцями автентичним рецептом печені зі свининою в борошняній засмажці. Така страва відрізняється цікавим та досить насиченим смаком і припаде до душі всій родині.

Інгредієнти

Щоб приготувати смачну печеню зі свинини, вам знадобляться:

1,2 кг свинини;

150 мл води;

50 г пшеничного борошна;

150 г ріпчастої цибулі;

5 г солі;

3 г чорного меленого перцю;

100 мл окропу;

1 лавровий листок.

Як приготувати

Все дуже просто:

Духовку потрібно увімкнути на 180 градусів. М'ясо свинини порізати на однакові шматочки. Викласти на розпечену сковороду одним шаром. Смажити до золотистої скоринки. Додати нарізану тонкими пластинами ріпчасту цибулю і смажити ще 1 хвилину. Викласти м'ясо до горщика для запікання, влити 100 мл води, посолити й поперчити. Поставити до духовки на 1 годину. За пів години треба перевірити м'ясо, можливо, потрібно долити ще 50 мл води. На розпечену суху сковороду висипати борошно. Помішувати та стежити за тим, щоб воно стало золотистим. Пересипати до невеликого сотейника, тонким струменем влити окріп. Постійно помішувати вінчиком, щоб у масі не утворилися густі шматочки. Вона повинна нагадувати вершки. Додати масу з борошном до горшечка з м'ясом, перемішати, додати ваші улюблені спеції і лавровий листок.

Ще п'ятнадцять хвилин страва повинна тушкуватися, щоб набути надзвичайного смаку і аромату.