Як приготувати автентичну українську страву - печеню зі свинини

Така страва точно сподобається всій родині завдяки яскраво вираженому смаку. Як приготувати автентичну печеню зі свинини - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Олена Брайченко, засновниця проєкту Їzhakultura, поділилася з українцями автентичним рецептом печені зі свининою в борошняній засмажці. Така страва відрізняється цікавим та досить насиченим смаком і припаде до душі всій родині.
Інгредієнти
Щоб приготувати смачну печеню зі свинини, вам знадобляться:
- 1,2 кг свинини;
- 150 мл води;
- 50 г пшеничного борошна;
- 150 г ріпчастої цибулі;
- 5 г солі;
- 3 г чорного меленого перцю;
- 100 мл окропу;
- 1 лавровий листок.
Як приготувати
Все дуже просто:
- Духовку потрібно увімкнути на 180 градусів.
- М'ясо свинини порізати на однакові шматочки. Викласти на розпечену сковороду одним шаром. Смажити до золотистої скоринки. Додати нарізану тонкими пластинами ріпчасту цибулю і смажити ще 1 хвилину.
- Викласти м'ясо до горщика для запікання, влити 100 мл води, посолити й поперчити. Поставити до духовки на 1 годину. За пів години треба перевірити м'ясо, можливо, потрібно долити ще 50 мл води.
- На розпечену суху сковороду висипати борошно. Помішувати та стежити за тим, щоб воно стало золотистим. Пересипати до невеликого сотейника, тонким струменем влити окріп. Постійно помішувати вінчиком, щоб у масі не утворилися густі шматочки. Вона повинна нагадувати вершки.
- Додати масу з борошном до горшечка з м'ясом, перемішати, додати ваші улюблені спеції і лавровий листок.
Ще п'ятнадцять хвилин страва повинна тушкуватися, щоб набути надзвичайного смаку і аромату.