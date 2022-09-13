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Даша Квіткова поскаржилася на проблеми зі спиною: "Лікар заборонив її навантажувати"

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Даша Квіткова поскаржилася на проблеми зі спиною: "Лікар заборонив її навантажувати"

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Дружина телеведучого Микити Добриніна поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Блогерка Даша Квіткова зізналась, що має певні проблеми зі спиною.

Знаменитість в Instagram-stories поділилася, що вже була у лікаря. Загалом, Даші заборонили робити фізичні навантаження та порадили, чим скоріше лікуватися.

Квіткова одразу ж записалася на йогу, адже вони з Микитою планують стати батьками вдруге. Таким чином знаменитість відновлюватиме спину.

"В мене все дуже не ок зі спиною. Лікар заборонив взагалі її навантажувати, навіть на силові тренування не можна ходити. Тому сьогодні я вирішила, що хочу почати ходити на йогу. І якщо ми хочемо другу дитину, мені потрібно відновити спину та розтягувати її", - зізналась Даша.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Загалом, зірка вже й сходила на перше заняття з йоги. Як зазначила знаменитість, їй все сподобалося, і вона займатиметься чим регулярно.

"Взагалі, йога мені сподобалась. Я відчувала кожною клітинкою тіла свою спину, а відчуття після – неймовірне. Потрібно почати займатися цим регулярно", - поділилася Даша.

Даша Квіткова на йогі / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова на йогі / Фото: instagram.com/kvittkova

Утім, під час заняття у Квіткової почала боліти рука. Тож знаменитість у наступного понеділка звернеться до лікаря.

"Моя рука просто не дає мені попрацювати на повну силу, бо одразу болить. В понеділок до лікаря вже записалася", - розповіла Даша.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

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