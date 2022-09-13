Даша Квиткова пожаловалась на проблемы со спиной: "Врач запретил ее нагружать"

Блогерша Даша Квиткова призналась, что имеет определенные проблемы со спиной.

Знаменитость в Instagram-stories поделилась, что уже была у врача. В общем, Даше запретили делать физические нагрузки и посоветовали чем скорее лечиться.

Квиткова сразу же записалась на йогу, ведь они с Никитой планируют стать родителями во второй раз. Таким образом, знаменитость будет восстанавливать спину.

"У меня все очень не ок со спиной. Врач запретил вообще ее нагружать, даже на силовые тренировки нельзя ходить. Поэтому сегодня я решила, что хочу начать ходить на йогу. И если мы хотим второго ребенка, мне нужно восстановить спину и растягивать ее ", – призналась Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

В общем, звезда уже и сходила на первое занятие с йоги. Как отметила знаменитость, ей все понравилось, и она будет заниматься этим регулярно.

"Вообще, йога мне понравилась. Я испытывала каждой клеточкой тела свою спину, а ощущение после – невероятное. Нужно начать заниматься этим регулярно", – поделилась Даша.

Даша Квиткова на йоге / Фото: instagram.com/kvittkova

Впрочем, во время занятия у Квитковой начала болеть рука. Так что знаменитость в следующий понедельник обратится к врачу.

"Моя рука просто не дает мне поработать в полную силу, потому что сразу болит. В понедельник к врачу уже записалась", — рассказала Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

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