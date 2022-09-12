Погиб в бою заслуженный артист Украины Александр Шаповал

Ушел из жизни заслуженный артист Украины Александр Шаповал. Солист Национальной оперы Украины погиб в боях под Майорском Донецкой области в понедельник, 12 сентября.

О смерти коллеги сообщила балерина и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар на своей странице в Instagram.

"Сердце отказывается в это верить… Сегодня враг унес жизни Шаповала Александра Николаевича. Заслуженного артиста Украины, педагога дуэтного танца KSBC. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил сценой… А теперь его танец стал вечным….Больно…Трудно…Вечная и светлая память, Саш…Навсегда в сердце, памяти, душе", — написала в своем сообщении Кухар.

Александр Шаповал и Екатерина Повар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Танцор воевал в ВСУ, куда записался добровольцем в начале полномасштабной войны Украины с Россией. На фронте Александр был гранатометчиком.

Александр Шаповал / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

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