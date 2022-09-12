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Полякова призналась, на самом ли деле ее дочь отказалась от учебы в Великобритании

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Полякова призналась, на самом ли деле ее дочь отказалась от учебы в Великобритании

Оля Полякова с дочерью Марией / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова вместе с дочерью отправилась в Англию.

Дочь певицы Оли Поляковой, Маша, недавно шокировала поклонников новостью о том, что бросила обучение в Великобритании ради своего парня.

Однако, как оказалось, это была лишь шутка в видео для TikTok. Об этом сообщила Оля Полякова в своих сторис в Instagram. Певица поделилась видео с дочерью из Англии.

"Ну-ка угадайте в каком городе в Англии мы находимся с Машуськой и что мы здесь делаем? Понаписывали, что Маша бросила обучение ради своего парня, она глупая что ли?" – сказала певица.

© instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, вместе с дочерью Полякова посетила Рочестерский замок. Сейчас по всей стране чтят память ушедшей из жизни 8 сентября королевы Елизаветы II. Украинская исполнительница показала, как обустроен мемориал Ее Величества в Рочестере.

© instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что Маша Полякова начнет обучение в одном из престижных музыкальных вузов Великобритании – BMus в Лондоне.

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