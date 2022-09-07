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Дочь Поляковой отказалась от учебы за границей и объяснила почему

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Дочь Поляковой отказалась от учебы за границей и объяснила почему

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь Оли Поляковой – Мария – отказалась от учебы в Великобритании.

В этом году старшая дочь тренера "Голосу країни-12" Оли Поляковой поступила в музыкальный университет BMus в Лондоне.

Но, похоже, 17-летняя девушка немного изменила свои планы. Маша в этом году не будет учиться за границей, о чем она сообщила на странице в TikTok. Такое решение оказалось для дочери Поляковой нелегким. Впрочем, от учебы в Великобритании Маша отказалась ради своего парня, которого зовут Денисом. Так что, вероятнее всего, девушка вернется в Украину.

Маша Полякова с бойфрендом / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Я отказалась от учебы за границей ради парня", — рассказала Маша на видео, которое было снято во время поездки в авто.

@mashapolyakova1 ♬ исходный звук — simapogonina

Мнение поклонников Марии разделились. Кто-то отметил, что она совершила ошибку, а кто-то ее поддержал:

  • В итоге это будет самой большой ошибкой!
  • Напротив, девушка не бросила парня, таких нужно ценить!
  • Надеюсь, это шутка!

Отметим, Маша уже продолжительное время встречается с бойфрендом. Влюбленные познакомились при любопытных обстоятельствах. Они нашли друг друга в Сети. Кстати, Маша уже и успела познакомить Дениса со своими родителями.

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