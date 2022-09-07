Донька Полякової відмовилася від навчання за кордоном та пояснила чому

Цьогоріч старша донька тренерки "Голосу країни-12" Олі Полякової вступила до музичного університету BMus в Лондоні.

Та, схоже, 17-річна дівчина трішечки змінила свої плани. Так, цьогоріч Маша не навчатиметься за кордоном, про що вона повідомила на сторінці в TikTok. Таке рішення виявилося для доньки Полякової нелегким. Утім, від навчання у Великій Британії Маша відмовилася заради свого хлопця, якого звуть Денисом. Тож, ймовірніше за все, дівчина повернеться до України.

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Я відмовилася від навчання за кордоном заради хлопця", - розповіла Маша на відео, яке було зняте під час поїздки в авто.

Думка прихильників Марії розділилися. Хтось зазначив, що вона зробила помилку, а хтось її підтримав:

У підсумку це буде найбільшою помилкою!

Навпаки, дівчина не покинула хлопця, таких потрібно цінувати!

Сподіваюся, це жарт!

Зазначимо, Маша вже тривалий час зустрічається з бойфрендом. Закохані познайомилися за цікавих обставин Вони віднайшли одне одного в Мережі. До речі, Маша вже й встигла познайомити Дениса зі своїми батьками.

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