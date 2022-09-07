Надя Дорофеева впервые публично рассказала о романе с Мишей Кацуриным: "Мы влюбились"

Впрочем, для программы ЖВЛ Надя Дорофеева сделала исключение и впервые публично рассказала об отношениях с Мишей Кацуриным.

Как известно, развод Нади с певцом Владимиром Дантесом ошеломил их поклонников в начале войны. Хотя к этому, как оказалось, шли месяцами. При этом обе звезды уверяют, что смогли сохранить теплые дружеские отношения. И это, несмотря на то, что простым их расставание не назовешь.

"Оно было очень сложным. Очень. И мы общались с Вовой об этом, мне кажется, полгода постоянно. Потому что мы уважаем друг друга, любим друг друга. И просто понимали, что мы – друзья. Вот мы так долго это понимали и все одно мы хотели попробовать еще. И вот это хуже всего – когда тебе так комфортно с человеком, нам очень хорошо жилось. Но оно уже не работает, как жена и муж", — объяснила Надя.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Ошеломлены фаны пары были и тем, что за 1,5 месяца до разрыва Надя и Вова вместе отдыхали в Мексике и выглядели абсолютно счастливыми.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"В эту поездку мы ехали и уже знали, что мы так даем вроде бы последний шанс. Это был супер-отпуск, я в восторге от него осталась. Но мы уже отдыхали больше как друзья. Мы вернулись потом и сказали друг другу, что, наверное, нужно расходиться как муж и жена", — сказала Дорофеева.

Эксклюзив от Нади Дорофеевой: когда у нее начался роман Мишей Кацуриным

В Сети сразу стали распространяться слухи, что новым избранником Нади стал друг семьи, ресторатор Миша Кацурин, который также неожиданно объявил о разводе с женой Дашей.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Догадки стали фактом, когда Надю и Мишу впервые застали за романтическими объятиями в Португалии:

Фото: instagram.com/mashmarket

"Я не из тех, кто любит такой пиар. Он мне не нравится. Очень много негатива, очень много надуманных историй. Мне такого нарассказывали, что у меня просто… Я реально была в шоке. Неслось ужасное просто и мы уже решили, знаете когда за тебя додумывают, то люди начинают злиться прямо. Они начинают придумывать истории", — сказала певица.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Наконец, чтобы прекратить волну хейта и негатива, Надя и Миша признались, что теперь вместе.

"Я чувствовала, что несправедливо. Ложь. Неправду говорят. И мы написали о том, что мы вместе только потому, чтобы да, уже да. Если вы нас один разочек где-то увидите, да, да. Мы влюбились. Все очень просто. Мы влюбились. Люди очень много придумывают в этой истории. Где-то правда, где-то ее нет. Но это моя жизнь", — отметила Дорофеева.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В противоположность роману Наде и Мише их бывшие Даша и Вова тоже везде бывают вдвоем. Так что СМИ уже и им приписали роман. В свою очередь Дорофеева говорит, что это история Вовы и Даши, которую она очень уважает: "Я считаю, что Вова сам должен, если он хочет, что-то рассказывать", — добавила артистка.

Отметим, что только на днях Даша Кацурина впервые рассказала, как болезненно пережила развод с Мишей Кацуриным и призналась, что Владимир Дантес ее спас. Тогда же Даша призналась в любви Вове.

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