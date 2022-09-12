Украине не удастся вернуть свою землю без США — Зеленский

Президент отметил, что при наличии сигналов об ослаблении помощи Украине или поддержки России в некоторых направлениях, наша страна будет коммуникировать со Штатами.

Украина нуждается в помощи США в освобождении своих территорий от российских кафиров, ведь страна является лидером по объемам поддержки нашего государства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Фариду Закарии для СNN.

"Они (США – ред.) лидеры по объемам поддержки Украины. Без них нам вернуть свою землю не удастся. Я это понимаю", — сказал он.

Зеленский сообщил, что он слышит месседжи о том, что представители Республиканской партии могут меньше поддерживать Украину, чем демократы. Однако он хочет верить, что двухпартийная поддержка все же останется.

Отметим, что 8 ноября в США пройдут промежуточные выборы, на которых будет полностью переизбрана нижняя палата Конгресса (Палата представителей) и треть членов Сената. Вероятно, что после выборов контроль над Палатой представителей перейдет от демократов к республиканцам.

"Для нас это очень важно. Мы сражаемся. Мы не можем дать возможности миру ослабить поддержку Украины, потому что Россия может тогда выиграть эту борьбу и это будет трагедия XXI века", — сказал он.

Президент подытожил, что при наличии сигналов о ослаблении помощи Украине или поддержки России в некоторых направлениях, украинская власть будет коммуницировать со Штатами.

Напомним, президент Украины обратился к Западу с призывом не снимать с России санкции. И назвал условие, после выполнения которого может начаться новая история.

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