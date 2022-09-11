Почему США не спешат признать Россию государством-спонсором терроризма

Единогласное решение об объявлении России спонсором терроризма принял Сенат США, однако Белый дом не торопится это признавать.

Об этом рассказал политолог Андрей Пионтковский в телемарафоне.

"Мотивы Белого дома хорошо изложены. Я с ними не согласен, они мне не нравятся, как и 100 сенаторам. Но мне важнее решение Белого дома по поставкам оружия. "Хаймарсы" и "Атакамсы" важнее теоретического признания", — добавил эксперт .

Он также отметил, что нужно "добить" это государство-террористку с помощью американского оружия и объяснил мотивы президента США Джо Байдена по поводу игнорирования вопроса о России-террористке.

"Юридическая отметка России как террористического государства требует наложения американцами санкций на своих союзников – на все страны, которые поддерживают серьезные экономические отношения с РФ. Те же Германия и Франция. Байден не хочет оскорбить союзников. Несмотря на напряженность отношений, они экспортируют из России чувствительно нужные США товары: титан или уран. И все-таки хуже было бы, если бы Россию объявили террористкой и дали меньше "Хаймерсов". Об этом свидетельствуют успехи украинской армии. Победа Украины закроет все эти проблемы", — отметил эксперт.

Пионтковский объяснил, что оружие и есть решающая помощь, без которой Украина не смогла бы перейти в контрнаступление.

"Давайте принимать своих союзников такими, какие они есть", — добавил Пионтковский.

Напомним, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

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