Чому США не поспішають визнати Росію державою-спонсоркою тероризму

Одноголосне рішення про оголошення Росії спонсоркою тероризму ухвалив Сенат США, однак Білий дім не поспішає це визнавати.

Про це розповів політолог Андрій Піонтковський у телемарафоні.

"Мотиви Білого дому добре викладено. Я з ними не згоден, вони мені не подобаються, як і 100 сенаторам. Але мені важливіше рішення Білого дому щодо постачання зброї. "Хаймарси" та "Атакамси" важливіші, ніж теоритичне визнання", - додав експерт.

Він також зазначив, що потрібно "добити" цю державу-терористку за допомогою американської зброї та пояснив мотиви президента США Джо Байдена щодо ігнорування питання про Росію-терористку.

"Юридична позначка Росії як терористичної держави вимагає накладення американцями санкцій на своїх союзників - на всі країни, які підтримують серйозні економічні відносини з РФ. Ті ж Німеччина та Франція. Байден не хоче образити союзників. Незважаючи на напруження відносин, вони експортують із Росії чутливо потрібні США товари: титан чи уран. І все ж гірше було б, якби Росію оголосили терористкою і дали менше "Хаймерсів". Про це свідчать успіхи української армії. Перемога України закриє усі ці проблеми", - зазначив експерт.

Піонтковський пояснив, що зброя і є вирішальною допомогою, без якої Україна не змогла б перейти у контрнаступ.

"Давайте приймати своїх союзників такими, які вони є", - додав Піонтковський.

Нагадаємо, 8 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

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