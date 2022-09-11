ЗСУ звільнили ще одне селище у Харківській області: відео

Збройні сили України звільнили ще одне селище у Харківській області. Наразі населений пункт Козача Лопань перебуває під контролем ЗСУ.

Відео зі звільненого селища 11 вересня опублікував голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

"Сьогодні 11 вересня, і ми перебуваємо в нашому рідному селищі Козача Лопань", - сказав Задоренко, який дістався туди пішки.

Він показав також, як місцеві мешканці зустрічають наших військових.

"Козача є, була і буде Україною. Ніякого "руского міра" тут не буде", - додав голова Дергачівської громади.

Нагадаємо, Збройним Силам України, які за 11 днів вересня звільнили від окупантів вже понад 3000 кв км, до державного кордону на Харківщині залишилось 50 км. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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