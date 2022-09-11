Коля Сєрга зворушив відео, де з військовими співає гімн України

Український музикант Коля Сєрга, який боронить нашу країну у лавах ЗСУ, поділився дуже зворушливим відео.

На сторінці в Instagram Коля Сєрга розмістив відео, на якому разом з військовими співає гімн України.

Цей ролик був записаний під час зустрічі Колі Сєрги та культурного десанту у складі Олександра Чемерова, Олександра Єрмака, Моісея Бондаренка, дуету "Вони Разом" та Анатолія Грабовського, які виступають перед нашими бійцями:

"Коли ми закінчуємо наші зустрічі з воїнами, в кінці всі разом співаємо гімн України. Це дуже потужний і сакральний момент. По-перше це нереально заряджає, по-друге, ми одразу перекидаємо відео хлопцям і дівчатам, і це відео у складні моменти є доступом до потужних емоцій та згадувань", - розповів Сєрга.

Нагадаємо, що раніше Коля Сєрга показав українського двійника самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Чоловік, родом з Тернополя, воює на фронті та зовнішньо дуже нагадує білоруського псевдопрезидента.

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