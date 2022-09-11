Дмитро Гордон потролив москвичів на тлі палаючого Кремля

Український журналіст Дмитро Гордон показав, що чекає Москву в майбутньому.
Інтерв'юер Дмитро Гордон вміє пожартувати і підняти настрій своїм прихильникам. Цього разу журналіст оприлюднив світлину в Instagram, на якій усміхається на тлі палаючої Красної площі.
"Москва, по кому дзвонять твої дзвони?" - підписав фотоколаж Гордон.
У такий спосіб журналіст потролив організаторів концерту до Дня Москви, на якому російська група "Ленінград" виконала пісню з рядками: "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком".
Шанувальники Гордона оцінили його почуття гумору та зазначили, що ці рядки вже пророкували майбутнє Москви та усієї Росії.
- З кожного українця по сірнику!
- Дуже пророча пісня!
- Не можу дочекатися, коли вже запалає!
Раніше Дмитро Гордон показав татуювання зі своїм обличчям, яке на його честь зробила одна з прихильниць.
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