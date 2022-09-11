"Наші пруть вперед": Арестович про наступ ЗСУ на Харківщині

Наступ ЗСУ вже вийшов за межі Харківської області.

Наступ ЗСУ – не одноразова акція, а системна дія, Росії досі не вдалося цьому протидіяти.

Про це в ефірі "ФЕЙГІН LIVE" заявив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Наступ розвивається своєрідним темпом, який ми самі можемо підтримувати. Противник практично не впливає на просування", - пояснив Арестович.

Також він додав, що окупанти не мають можливості організувати другу і третю лінію оборони.

"Наші пруть вперед, не зупиняючись. А ці слабенькі заслінки, які навіть не встигли зрозуміти, в якому вони районі, зорієнтуватися на карті, намагаються стати вздовж дороги. Їх відразу ж виносять. Тому там така історія - сумна", -додав він.

Нагадаємо, Збройні сили впевнено розвивають контрнаступ на Харківському напрямку та звільняють населені пункти від окупантів. Станом на 10 вересня українські військові зайшли до міста Ізюм Харківської області.

Обстріл регіонів 10 вересня: ворог нещадно гатить по Миколаєву, Харківщині та Дніпропетровщині

Читайте також: