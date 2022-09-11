"Ми не хотіли сюди їхати": окупант зателефонував до ГУР, щоб здатися в полон

Російський окупант через потужний контрнаступ ЗСУ сам зателефонував до координаційного штабу з питань поведінки з військовополоненими і почав питати про те, як йому здатися в полон.

Телефонну розмову опублікувало Головне управління розвідки України.

На початку діалогу окупант уточнив, чи Україна це і почав запитувати, куди йому потрібно під'їхати, щоб його взяли в полон.

"Потрібно розуміти, в якому ви перебуваєте регіоні і чи дійсно ви хочете здаватися. Для цього мені потрібні ваші дані, ви скидаєте, я вас контактую і ви будете здаватися, якщо є бажання", - відповіли йому в штабі.

Окупант зізнався, що не хотів їхати на війну до України.

"Ми взагалі особливо не хотіли сюди їхати, наказом нас відправили, ось думаємо, що робити", - сказав окупант.

Раніше стало відомо, що російські окупанти почали здаватися у полон разом з військовою технікою.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері телемарафону розповів, що Росія використовує своїх в'язнів у війні проти України, як "гарматне м'ясо".

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