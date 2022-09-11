"Мы не хотели сюда ехать": оккупант позвонил в ГУР, чтобы сдаться в плен

Российский оккупант из-за мощного контрнаступления ВСУ сам позвонил в координационный штаб по вопросам поведения с военнопленными и начал спрашивать о том, как ему сдаться в плен.

Телефонный разговор опубликовало Главное управление разведки Украины.

В начале диалога оккупант уточнил, Украина ли это и спросил, куда ему нужно подъехать, чтобы его взяли в плен.

"Нужно понимать, в каком вы находитесь регионе и действительно ли вы хотите сдаваться. Для этого мне нужны ваши данные, вы сбрасываете, я вас контактирую и вы будете сдаваться, если есть желание", — ответили ему в штабе.

Оккупант признался, что не хотел ехать на войну в Украину.

"Мы вообще особо не хотели сюда ехать, приказом нас отправили, вот думаем, что делать", – сказал оккупант.

Ранее стало известно, что российские оккупанты начали сдаваться в плен вместе с военной техникой.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал, что Россия использует своих заключенных в войне против Украины как "пушечное мясо".

Узнают новости только по радио на украинском языке – как живется россиянам в плену

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