Много раненных: россияне массированно ударили по Николаеву

Николаев в ночь на 11 сентября снова попал под мощный обстрел армии РФ.

В ночь на воскресенье, 11 сентября, российская оккупационная армия мощно обстреляла Николаев. Ударили оккупанты по жилым домам.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram-канале.

По его данным, в результате обстрела по меньшей мере 9 человек получили ранения. Из них четыре человека находятся в больницах.

"Сегодня ночью Николаев пережил мощные обстрелы. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", — сообщил городской голова.

Напомним, Запорожская АЭС 11 сентября остановила свою работу.

Как сообщалось, оккупанты ракетами обстреляли центр Днепра и ударили из РСЗО по Никополю, есть пострадавшие.

Ранее Ким объяснил, почему россияне нанесли удар по Ингульскому мосту.

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