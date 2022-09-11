Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Наши прут вперед": Арестович о наступлении ВСУ в Харьковской области

Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Наши прут вперед": Арестович о наступлении ВСУ в Харьковской области

Фото: Associated Press

Наступление ВСУ уже вышло за пределы Харьковской области.

Наступление ВСУ – не единовременная акция, а системное действие, России до сих пор не удалось этому противодействовать.

Об этом в эфире "ФЕЙГИН LIVE" заявил внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Наступление развивается своеобразным темпом, который мы сами можем поддерживать. Противник практически не влияет на продвижение", – пояснил Арестович.

Также он добавил, что оккупанты не имеют возможности организовать вторую и третью линию обороны.

"Наши прут вперед, не останавливаясь. А эти слабенькие заслонки, которые даже не успели понять, в каком они районе, сориентироваться на карте, пытаются стать вдоль дороги. Их сразу же выносят. Поэтому там такая история – грустная", — добавил он.

Напомним, Вооруженные силы уверенно развивают контрнаступление на Харьковском направлении и освобождают населенные пункты от оккупантов. По состоянию на 10 сентября украинские военные зашли в город Изюм Харьковской области.

Обстрел регионов 10 сентября: враг беспощадно целится по Николаеву, Харьковщине и Днепропетровщине

Обстрел регионов 10 сентября: враг беспощадно целится по Николаеву, Харьковщине и Днепропетровщине

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация