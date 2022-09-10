"Должны быть готовы воевать" — Резников о выезде мужчин за границу

Министр обороны отметил, что во время войны мужчины могут "даже не быть призванными, а воевать".

Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва. А это значит, что мужчины в состоянии войны, в своих возрастных параметрах, подавляющим большинством должны быть готовы воевать.

Об этом 10 сентября заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это война. И как бы нам ни хотелось, мы несем потери, а эти потери могут быть безвозвратными или санитарными, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это значит, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва", – объяснил министр.

Ранее Резников сообщил, вступит ли президент Беларуси Александр Лукашенко в войну против Украины на стороне Путина.

На вопрос: "Может ли Путин убедить Лукашенко использовать белорусскую армию против Украины и выполнит ли белорусская армия такой приказ?", Резников ответил: "Слово "убедить" – это не отношения Путина и белорусов.

"Попытаться заставить — может. Аншлюс Беларуси фактически состоялся. Но мои наблюдения за уже почти семь месяцев говорят, что нет горячего желания белорусов воевать в Украине, это считывается руководством Беларуси", — считает глава Минобороны Украины.

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