Урожайное полнолуние 10 сентября: гороскоп для всех знаков зодиака

В период с 10-11 сентября можно наблюдать полнолуние под названием Урожайная Луна

Ее пик приходится на 10 сентября. Это первое полнолуние «обычных размеров» после ряда супермесяцев в летний период.

Урожайной Луной это полнолуние называется так, поскольку оно ближайшее к моменту начала периода сбора урожая в Северном полушарии. Ранее некоторые фермеры раньше пользовались светом полнолуния, чтобы поздно ночью убирать урожай.

Также праздник середины осени, более известный как Фестиваль бумажных фонариков, активно празднуется в Китае в этот период. По традиции празднование приходится на первое полнолуние сентября. Сходные торжества есть в Японии, Индии, Южной Корее, Вьетнаме и Шри-Ланке. Неудивительно, что сентябрьское полнолуние приобрело сакральное значение.

Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерикины Елены Кузьмич на период полные 10 сентября 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Тишина внутри порождает краски и вкусы извне, а вот наоборот не получится.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Счастье – это состояние ума. Оно – в твоих руках.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Пусть каждое движение будет как пляска, а каждое слово как песня. Иначе не интересно.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Говорить следует только то, что меняет тишину к лучшему. Послушай тишину, чтобы знать, с чем сравнивать.

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Упорядочив внутренний мир вслед и внешний придет в порядок. Внешне действовать тоже придется.

Фото: ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

В покое кроется деятельность. В деятельности кроется покой. А здесь кроется мудрость.

Фото: ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Каждый день – это новая жизнь. Каждое мгновение это чувствуй.

Фото: ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Если воспринимать все слишком серьезно, можно случайно потерять краски жизни. Оно тебе нужно?

Фото: ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

В жизни должно быть несколько больше, чем просто иметь все, что пожелаешь. Что это тебе, знаешь?

Фото: ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Удовольствия не просят радости. Ее приносит воздаяние как бесполезное деяние.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Чем больше любви в твоих действиях, тем больше свободы в твоей жизни. Только люби бесполезно.

Фото: ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Боль – это подарок. Развернув – найдешь понимание, а вот саму боль не найдешь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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