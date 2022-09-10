Маша Ефросинина с сыном решилась на переезд из Германии

Вместе с детьми и мамой Маша Ефросинина с началом полномасштабной войны уехала в Европу. Семья телеведущей поселилась в Германии.

Однако сейчас Маша решила, что это слишком далеко от Украины, поэтому сообщила в сторис в Instagram, что планирует переезд.

"Мы с Александром приняли решение переехать из Германии поближе к дому...", — сообщила телеведущая.

Сторис Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напоследок с сыном Ефросинина отправилась в местный музей, где 8-летний Саша поставил маму в неудобное положение своими вопросами.

"За шесть залов с выдающимися шедеврами мой мозг был атакован следующими вопросами этого мальчика: "Кто изобрел любовь? За что люди убивают других людей? Если Бог есть на картинах, то он существует, тогда почему же ни там, ни в реальной жизни он не предотвращает убийства?", — рассказала Маша.

Сторис Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Куда отправляется телеведущая с сыном, она пока еще не сообщила. Через несколько часов Ефросинина поделилась видео, которое подписала: "Готова к новой главе...".

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