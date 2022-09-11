Есть опасность: генерал объяснил, зачем Путин хочет захватить Киев

Для Киева все еще остается опасность со стороны оккупационных войск, поскольку для Путина столица Украины – это принципиальный вопрос.

В Москве убеждены, что якобы взятие Киева поможет им "достигнуть очень многого".

Об этом сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.

"Остается прежняя опасность для столицы, потому что это принципиальный вопрос. Они считают, что, взяв столицу, они добьются очень многого. Но в Украине эта опасность постоянно оценивается. Группировка в Беларуси пока не способна стратегически вести здесь войну", — сказал он. он отвечает на вопрос о потенциальной опасности учений РФ и Беларуси на территории РБ.

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В то же время эксперт пояснил, что в случае сосредоточения сил на севере, введения дополнительных российских войск, техники и вооружения такая угроза может быть создана.

"Наш Генеральный штаб готовится в том числе и к этому", – констатировал Романенко.

Как сообщалось, Россия может снова атаковать Киев. Залужный предупредил о замысле Путина.

Напомним, киевлян призывают подготовить дома к зиме и не перегружать электросети.

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