Дмитрий Гордон потролил москвичей на фоне горящего Кремля

Украинский журналист Дмитрий Гордон показал, что ждет Москву в будущем.

Интервьюер Дмитрий Гордон умеет пошутить и поднять настроение своим поклонникам. В этот раз журналист обнародовал фотографию в Instagram, на которой улыбается на фоне горящей Красной площади.

"Москва, по ком звонят твои колокола?" – подписал фотоколлаж Гордон.

Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Таким образом журналист потролил организаторов концерта ко Дню Москвы, на котором российская группа "Ленинград" исполнила песню со строчками: "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком".

Подписчики Гордона оценили его чувство юмора и отметили, что эти строки уже предсказали будущее Москвы и всей России.

С каждого украинца по спичке!

Очень пророческая песня!

Не могу дождаться, когда запылает!

Ранее Дмитрий Гордон показал татуировку со своим лицом, которую в его честь сделала одна из поклонниц.

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