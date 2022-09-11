В Сумской области раздавались минометные взрывы: первые детали

Российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область.
В двух громадах Сумской области из-за действий российских оккупантов раздавались взрывы.
Об этом рассказал утром 11 сентября глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
Под вражеским огнем оказались Юнаковская и Хотинская громады. Предварительно никто из людей не пострадал.
"Юноковская громада: до полуночи — 5 минометных взрывов. Хотинская громада: после восьми утра 4 минометных взрыва. Без жертв и разрушений. Тихого дня нам, Сумщина! Спасибо нашим защитникам и защитницам", — говорится в его сообщении.
Напомним, оккупанты выпустили более 220 снарядов и мин по Сумщине, ранив людей и животных (фото).
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