В Сумской области раздавались минометные взрывы: первые детали

В двух громадах Сумской области из-за действий российских оккупантов раздавались взрывы.

Об этом рассказал утром 11 сентября глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Под вражеским огнем оказались Юнаковская и Хотинская громады. Предварительно никто из людей не пострадал.

"Юноковская громада: до полуночи — 5 минометных взрывов. Хотинская громада: после восьми утра 4 минометных взрыва. Без жертв и разрушений. Тихого дня нам, Сумщина! Спасибо нашим защитникам и защитницам", — говорится в его сообщении.

Напомним, оккупанты выпустили более 220 снарядов и мин по Сумщине, ранив людей и животных (фото).

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