"Настав час для нас": Литва вимагає капітуляції Росії та допомоги для України

Війна в Україні, розпочата РФ на чолі з Путіним, повинна завершитися капітуляцією Росії.

Україна гідна повної підтримки світу в притягненні Путіна до відповідальності за кожен скоєний ним злочин. Щодо цього не може бути жодних компромісів, виправдань або винятків.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в Twitter.

"Путінський геноцидний план стерти Україну з карти світу провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна має закінчитися його беззастережною капітуляцією", - заявив Ландсбергіс.

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За його словами, Україні вдалося б відкинути Росію за межі свого кордону ще кілька місяців тому, якби у ЗСУ була необхідна техніка.

"Якби ми швидше озброїли Україну, тисячі будинків залишилися б стояти. Тисячі життів були б врятовані. Ще тисячі дітей тепер будуть у безпеці зі своїми батьками", - написав міністр.

Ландсбергіс наголосив, що світова спільнота повинна визнати те, що політика умиротворення не є ефективною. Натомість Україна й український народ зробили чимало для поваги.

"Більше жодних переговорів з терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні вибачитися. Україна захищала нас усіх, навіть коли дехто не вірив, що вдасться. Настав час для нас висловити нашу глибоку вдячність. Народ України зробив більш ніж достатньо, щоб заслужити нашу повагу. Ми були принижені їхніми досягненнями. Тепер ми повинні допомогти їм закінчити цю війну швидко і назавжди", - закликав Ландсбергіс.

Тепер же Ландсбергіс закликає країни, окрім передового західного озброєння, яке треба надати Україні:

взяти на себе зобов'язання створити і забезпечити безпечні зони навколо територій атомних електростанцій, щоб Путін не міг використовувати їх як зброю, провести чіткі червоні лінії, і наслідки їхнього перетину повинні бути чітко роз'яснені Путіну, прискорити інтеграцію України в НАТО і ЄС, терміново відправити комісію на звільнені території для розслідування скоєних там злочинів армією РФ.

Нагадаємо, Кулеба повідомив чинник, від якого залежить перемога України над Росією.

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