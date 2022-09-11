Подоляк перелічив вимоги для відновлення переговорів з Росією

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість початку переговорів із Росією, яка почала війну в Україні.

Вимоги України до Росії на переговорному процесі не змінилися. Йдеться передусім, про звільнення всіх територій України.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

За його словами, переговорний формат буде встановлювати Україна і порядок денний не змінився. Для початку переговорів повинно бути виконано такі вимоги: звільнено всі території України, покарано воєнних злочинців, які скоювали звірства в Україні, а РФ має виплатити репарації за вчинену шкоду.

Подоляк наголосив, що партнери і союзники підтримують ці вимоги України. Він також наголосив, що жодних інших домовленостей чи тиску немає.

Нагадаємо, після провалу на Харківському напрямку в Путіна знову захотіли мирних переговорів з Україною.

Читайте також: