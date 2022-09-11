Зниклу жінку на Рівненщині знайшли повішеною в чагарниках

Зниклу мешканку села Волошки неподалік Рівного поліція знайшла повішеною в чагарниках. На тілі слідів насильницької смерті не виявили.

Зазначимо, що 45-річна жінка пішла з дому 2 вересня. Відтоді жодної інформації про її місцеперебування не було, а правоохоронці розпочали пошуки зниклої.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

"Під час проведення розшукових заходів оперативники відділення поліції №1 (м. Рівне) спільно з поліцейськими офіцерами Олександрійської тергромади, працівниками ДСНС, лісівниками та односельцями виявили тіло мешканки Волошок у чагарниках неподалік села. Жінка покінчила життя самогубством шляхом повішення. Ознак насильницької смерті не виявлено", - йдеться у повідомленні поліції.

Тіло доправили до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі в квартирі багатоповерхового будинку правоохоронці виявили муміфіковані тіла 77-річної жінки та 56-річного чоловіка.

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