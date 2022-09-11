Допит Медведчука та Лукашенко в магазині для дорослих: топ-10 кумедних пародій від Великого

Юрій Великий від перших днів повномасштабної війни записує кумедні пародії, які з кожним днем стають все більше й більше популярними.

Від початку повномасштабної війни українці переживають чимало стресу. Тож актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, аби хоча б трішки відволікти людей від негативу та підняти бойовий дух, почав робити кумедні пародії.

Так, знаменитість знімає короткі відео, які розміщує на своєму YouTube-каналі. Загалом, Великий робить гумористичні пародії на російських пропагандистів, політичних злочинців, окупантів та росіян, які не хочуть їхати з окупованих Росією українських земель.

Ролики актора вмить набирають чимало переглядів на YouTube. Вдячні шанувальники у коментарях дякують Великому за чергову порцію гумору, який нині вкрай необхідний.

Редакція TСН.ua зібрала топ-10 кумедних пародій від Юрія Великого, які набрали понад мільйон переглядів на його YouTube-каналі.

Пародія на російську "туристку", яка взагалі не хоче їхати з Криму

Після того, як в окупованому Криму прогриміла серія "бавовни", росіяни почали тікати з півострова. Утім, перед виїздом вони скаржилися, що взагалі не хочуть звідти їхати. Юрій Великий зняв кумедну пародію на це. На відео актор постав в образі росіянки, яка не хоче їхати з Алушти, де так добре влаштувалася і почувалася "немов у себе вдома".

Пародія на допит Медведчука

У квітні СБУ затримала зрадника Віктора Медведчука, який працював на російські спецслужби. Юрій Великий зняв пародію на допит політика. На відео, коли у "Медведчука" попросили підтвердити своє ім'я, то він назвав себе "чмонею". Також зрадник прокоментував, чому він був одягнений у військову форму ЗСУ. Як виявилося, його переодягнули, адже "Медведчук" від страху "наклав у штани".

До речі, у відео Великий згадав ще про одного зрадника Іллю Киву. Загалом, у кумедному ролику йдеться, що на злочинця чекає таж доля, що й на Медведчука.

Пародія на окупанта, який бідкається дружині

Від початку повномасштабного вторгнення українська розвідка перехоплює телефонні розмови окупантів та оприлюднює їх. Тож Юрій Великий разом з акторкою Анастасією Оруджевою зняв кумедну пародію про це.

Так, на відео "окупант" скаржиться "дружині", що вже не може воювати та хоче повернутися додому. Обраниця злочинця категорично забороняє йому покидати Україна. Загалом, вона вимагає, аби він вкрав для неї ще кухонне приладдя. Окрім цього, дружина окупанта боїться, що він може не повернутися, адже тоді їй доведеться самій виплачувати кредит.

Пародія на Лукашенка, якого вмовляє Путін напасти Україну

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Білорусь виступила союзником країни-агресорки. Так, з території сусідньої країни РФ обстрілює українські міста. Лукашенко ж не поспішає розпочинати повномасштабне вторгнення на територію України.

Тож Великий зняв пародію, як кремлівський диктатор вмовляє невизнаного президента напасти на українців. У телефонній розмові з Путіним "Лукашенко" "ввімкнув дурника". Так, спочатку він вдавав, що не розуміє з ким розмовляє. Згодом "Лукашенко" почав визнавати, що боїться воювати з Україною, а в кінці розмови точно дав Путіну зрозуміти, що не буде вступати у війну.

Пародія на затримання та допит Гіркіна в Криму

Гіркін активно критикував російське політичне та військове керівництво за те, що вони недостатньо рішуче воюють в Україні. Він був затриманий під час спроби пробратися на "Херсонський фронт" добровольцем за паспортом прикриття, на ім'я Сергія Рунова, яке він використовував під час роботи в спецслужбах.

Тож Юрій Великий зняв кумедну пародію, як росіяни допитують Гіркіна. На відео терорист заперечував, що він "Гіркін". Коли у нього запитали, де його вуса, той висловився, що вони самоліквідувалися: "Скажімо так, необережно покурив".

Пародія на інтимне життя Гіркіна

До того, як зробити пародію на затримання Гіркіна в Криму, Великий вже кепкував з терориста. До слова, актор знімав кумедний ролик, де злочинець критикував "спеціальну воєнну операцію" та порівнював її зі своїм інтимним життям.

"Секс операція" злочинця провалилася, так само як і "воєнна операція росіян". Загалом, на відео "Гіркін" скаржився, що росіяни взагалі не вміють воювати, а українці це роблять в рази краще.

Також Великий згадав й про Лукашенка. Так, "Гіркін" на відео говорить, що невизнаний президент Білорусі нібито допомагає, а насправді – ні: "Він наче є, але допомоги від нього нуль".

Пародія на п'яного Лепса, який виступив в окупованому Донецьку

Російські артисти та палкі прихильники Путіна не соромляться приїздити до окупованих Росією українських міст. Зокрема, Григорій Лепс відвідав Донецьк. Юрій Великий зняв пародію на виступ путініста перед російськими окупантами.

Загалом, "співак" припхався на концерт на підпитку. "Лепс" на відео захоплювався, що окупанти аплодують йому ногами, адже рук у них немає. Також на відео путініст випадково назвав ватажка так званої "ДНР" "чипушиліним". Окрім того, "Лепс" приїхав на Донбас не задля того, аби підтримати окупантів, а лише тому, що йому заплатили.

Пародія на Путіна, який командує парадом на "Красній площі"

Країна-агресорка 9 травня проводить паради на "Красній площі". Тож Юрій Великий зробив пародію, як кремлівський диктатор організовував це все дійство. Загалом, парад цьогоріч був не таким, як зазвичай. Все було "по-бідному", адже Росія переживає "демілітаризацію".

Пародія на Лукашенка, який інспектує магазин для дорослих

На Білорусь також накладено чимало санкцій. Юрій Великий зняв пародію, як Лукашенко влаштовує імпортозаміщення.

Зокрема, невизнаний президент інспектував інтимний магазин для дорослих, де виявилося все китайським. Утім, "Лукашенко" наполягає, аби все негайно замінили білоруським.

Пародія на Лаврова в Африці

Не оминув Юрій Великий і міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров та його "африканське турне". Так, на відео "росіянин" відвідував Уганду. "Політик" спочатку не міг виговорити назву країни, а згодом місцевих жителів: "любі угандони", "угондянці", "угондяне". Врешті, Лавров вимовив: "Корочше, мешканці уганської області".

Також поки "Лавров" говорив свою промову, на нього одягали намисто з бубликів, часнику, туалетного паперу, кірки від кавуна, а за вуха йому одягають лапшу: "Давайте, давайте. Я так зрозумів, ми вам вішаємо, ви - нам".

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