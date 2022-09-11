Коля Серга растрогал видео, где с военными поет гимн Украины

Украинский музыкант Коля Серга, который защищает нашу страну в рядах ВСУ, поделился очень трогательным видео.

На странице в Instagram Коля Серга разместил видео, на котором вместе с военными поет гимн Украины.

Этот ролик был записан во время встречи Коли Серги и культурного десанта в составе Александра Чемерова, Александра Ермака, Моисея Бондаренко, дуэта "Вони Разом" и Анатолия Грабовского, которые выступают перед нашими бойцами:

"Когда мы заканчиваем наши встречи с воинами, в конце все вместе поем гимн Украины. Это очень мощный и сакральный момент. Во-первых, это нереально заряжает, во-вторых, мы сразу скидываем видео ребятам, и это видео в сложные моменты является доступом к мощным эмоциям и воспоминаниям", — рассказал Серга.

Напомним, что ранее Коля Серга показал украинского двойника самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Мужчина, родом из Тернополя воюет на фронте и внешне очень напоминает белорусского псевдопрезидента.

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