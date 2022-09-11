Сколько страны ЕС тратят на содержание украинских беженцев?

Количество покинувших Украину превысило количество беженцев из Сирии.

Такое сравнение сделало издание Public News Time.

"Это величайший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", — добавляет источник.

Страны Европы предоставили украинским беженцам немедленное право на работу. Это был хороший сигнал. Иммигранты могут внести вклад в экономику принимающей страны. Тем, кто останется, будет легче ассимилироваться, пишут СМИ.

"В марте Польша подсчитала, что ей придется потратить минимум 11 миллиардов евро на жилье, социальные услуги и другие расходы для украинских беженцев", — передает источник.

Джованни Перри, экономист Калифорнийского университета в Дэвисе, считает, что каждый беженец может стоить 8 000-10 000 долларов США в первый год, которые уйдут на жилье и другую поддержку. Но учитывая жесткие европейские рынки труда, он ожидает, что оставшиеся украинские беженцы заработают достаточный доход в последующие годы.

Специалисты ожидают, что украинцы увеличат рабочую силу ЕС на 0,5%. По данным Европейского центрального банка, из первой группы только 17% сирийских беженцев трудоспособного возраста получили работу после двух лет пребывания в стране и менее 50% после пяти лет.

Согласно отчету центрального банка, только каждый прибывший в Польшу шестой беженец хочет остаться здесь навсегда. Главной причиной была проблема обеспечения себя.

Добавим, что географическая и культурная близость Украины должна помочь беженцам ассимилироваться, как и относительно высокий уровень образования.

Средний беженец в Европе в середине десятилетия был молодым человеком со скромной квалификацией, а в случае с украинскими беженцами это, скорее всего, женщина с высшим образованием.

Как сообщалось, в польские школы пошло почти на 10 тысяч детей меньше, чем ожидалось.

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